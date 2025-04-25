Появились подробности избиения судьи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге тренер Михаил Слободчиков, которого избил Адонис Мироев, отец участницы соревнований по фигурному катанию 23 апреля, подал заявление в полицию. Слободчикова увезли из «Екатеринбург-Экспо» на скорой.
«У Михаила диагностированы ушибы мягких тканей, — рассказал “КП-Екатеринбург” президент федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин. — Извинений от нападавшего не последовало. Написано заявление, все побои зафиксированы. Сейчас ждем реакции полиции».
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области подтвердила, что заявление принято. По словам Валерия Горелых, материалы зарегистрированы в установленном порядке. Участников инцидента уже опросили, рекомендована судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травм. Результаты проверки передадут в следственные органы.
Региональный Следственный комитет также подключился к расследованию. Как сообщил исполняющий обязанности главы СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
Судейская коллегия по фигурному катанию в Свердловской области намерена добиться справедливого наказания для Адониса Мироева. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала привлечь его к ответу. Мужчина за свой поступок должен отвечать в суде, считает Тарасова. Заслуженный тренер недоумевает, почему мужчина до сих пор не задержан.