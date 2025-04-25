Появились подробности избиения судьи в Екатеринбурге

Судейская коллегия по фигурному катанию в Свердловской области намерена добиться справедливого наказания для Адониса Мироева. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала привлечь его к ответу. Мужчина за свой поступок должен отвечать в суде, считает Тарасова. Заслуженный тренер недоумевает, почему мужчина до сих пор не задержан.