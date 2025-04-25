С Моргенштерна попросили снять статус иноагента

По мнению активистов, музыкант изменился в лучшую сторону — свел татуировки с лица, отправился на лечение в рехаб, а также «стал писать в своих публикациях фразы о Боге». «К тому же общественники обращают внимание, что Алишер стал регулярно помогать больным детям из России и отправлять деньги на их лечение», — говорится в сообщении.