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С Моргенштерна попросили снять статус иноагента

С популярного рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) попросили снять статус иноагента.

Источник: РИА "Новости"

С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По мнению активистов, музыкант изменился в лучшую сторону — свел татуировки с лица, отправился на лечение в рехаб, а также «стал писать в своих публикациях фразы о Боге». «К тому же общественники обращают внимание, что Алишер стал регулярно помогать больным детям из России и отправлять деньги на их лечение», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что жители Уфы пишут обращения с просьбой разрешить артисту вернуться в Россию.

Ранее психолог Катерина Рублева заявила, что решение Моргенштерна сменить имидж не гарантирует ему внутреннюю трансформацию.