В Сочи задержали румына за сбор данных для Украины

По версии следствия, подозреваемый собрал и передал соответствующую информацию летом 2024 года, взамен ему пообещали содействие в безопасном выезде из России и вступление в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях.
Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), которая предусматривает до двадцати лет лишения свободы.
Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Его планировали осуществить с помощью дронов двое уроженцев из стран Средней Азии, они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы, уточнили в ведомстве.