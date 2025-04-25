В Сочи задержали румына за сбор данных для Украины

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Его планировали осуществить с помощью дронов двое уроженцев из стран Средней Азии, они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы, уточнили в ведомстве.