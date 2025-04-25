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В Сочи задержали румына за сбор данных для Украины

В Сочи задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, который собирал сведения о местах дислокации средств ПВО по заданию украинских спецслужб, сообщила ЦОС ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, подозреваемый собрал и передал соответствующую информацию летом 2024 года, взамен ему пообещали содействие в безопасном выезде из России и вступление в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж), которая предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Его планировали осуществить с помощью дронов двое уроженцев из стран Средней Азии, они оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы, уточнили в ведомстве.