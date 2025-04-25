В Новосибирске экс-директор театра получил условный срок за растрату

«Судом установлено, что подсудимый в декабре 2014 года назначил своего сына на должность главного режиссера театра и, выходя за пределы своих полномочий, действуя из корыстных побуждений, в нарушение действующего законодательства без согласования с наблюдательным советом театра, будучи заинтересованным лицом, незаконно включил в трудовой договор обязанность учреждения ежемесячно выплачивать последнему “контрактную надбавку” в сумме 88,6 тысячи рублей. При этом, подобная надбавка не предусмотрена системой оплаты труда и отсутствовала у других сотрудников театра, в том числе заслуженных деятелей культуры», — сообщили в прокуратуре.