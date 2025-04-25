В Новосибирске экс-директор театра получил условный срок за растрату

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий на срок два года», — говорится в сообщении.
Александра Кулябина признали виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частям 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата).
«Судом установлено, что подсудимый в декабре 2014 года назначил своего сына на должность главного режиссера театра и, выходя за пределы своих полномочий, действуя из корыстных побуждений, в нарушение действующего законодательства без согласования с наблюдательным советом театра, будучи заинтересованным лицом, незаконно включил в трудовой договор обязанность учреждения ежемесячно выплачивать последнему “контрактную надбавку” в сумме 88,6 тысячи рублей. При этом, подобная надбавка не предусмотрена системой оплаты труда и отсутствовала у других сотрудников театра, в том числе заслуженных деятелей культуры», — сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, за период трудоустройства Тимофею Кулябину неправомерно начислено и за счет бюджетных средств излишне выплачено вознаграждение в сумме свыше 5 миллионов рублей.
«В результате проверки контрольным управлением Новосибирской области в 2018 году выявлен факт неправомерного распоряжения подсудимым в пользу сына бюджетными денежными средствами, в том числе за счет субсидии, выделенной театру на выполнение государственного задания», — отметили в прокуратуре.
Проверка установила подлежащую возврату подсудимым в бюджет за счет собственных средств сумму в размере 1,7 миллиона рублей, которую он в результате растраты вернул в бюджет за счет денежных средств театра и продолжил за счет этих же средств незаконно выплачивать своему сыну «контрактную надбавку». Кроме того, Александр Кулябин, будучи директором театра, присвоил себе моноблок, остаточная стоимость которого составила 25 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.