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Женщина погибла на пожаре в доме в Выксунском округе

Обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

54-летняя женщина погибла на пожаре в доме в селе Верхняя Верея Выксунского округа 24 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила 104 квадратных метра — обгорел гараж и кровля дома.

«Еще один человек пострадал — 52-летний мужчина доставлен в лечебное учреждение. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям чрезвычайного ведомства», — рассказали в МЧС.

Ранее мы сообщали, что баллончик с дихлофосом хлопнул у мужчины во время травли тараканов на Пермякова.