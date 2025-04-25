Женщина погибла на пожаре в доме в Выксунском округе

54-летняя женщина погибла на пожаре в доме в селе Верхняя Верея Выксунского округа 24 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь возгорания составила 104 квадратных метра — обгорел гараж и кровля дома.
«Еще один человек пострадал — 52-летний мужчина доставлен в лечебное учреждение. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям чрезвычайного ведомства», — рассказали в МЧС.
Ранее мы сообщали, что баллончик с дихлофосом хлопнул у мужчины во время травли тараканов на Пермякова.