Мужчины устроили перестрелку во дворе дома в центре Иркутска

В Иркутске полицейские задержали участников конфликта, применивших оружие. Инцидент произошел вчера, 24 апреля, около 15.00, во дворе многоэтажного дома на улице Пискунова, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным сведениям, двое автомобилистов в ходе выяснения отношений применили пистолеты. Никто из людей не пострадал. Поврежденным оказался один из автомобилей, припаркованных рядом с местом происшествия.
Полицейские установили участников инцидента и задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 1992 и 1995 годов рождения, ранее знакомые друг с другом. С участниками конфликта работают следователи СК.
Напомним, в прошлом году перестрелкой закончился свадебный мальчишник. Инцидент произошел в центре города 10 августа 2024 года возле ночного заведения. Между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматический пистолет.