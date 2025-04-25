Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер жестоко избил своего коллегу в нижегородской СШОР «Салют»

Он сломал оппоненту челюсть.

Несчастный случай на производстве произошел с 47-летним тренером-преподавателем СШОР «Салют» 24 марта, сообщает Госинспекция по труду Нижегородской области.

Тренер пришел к заместителю директора организации. В это время другой заместитель вызвал его в коридор здания спортивной школы и стал избивать.

Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение. Ему был диагностирован перелом передней стенки верхне-челюстной пазухи слева и другие травмы, которые отнесены к тяжелой степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве.

«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.