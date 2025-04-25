Тренер жестоко избил своего коллегу в нижегородской СШОР «Салют»

Несчастный случай на производстве произошел с 47-летним тренером-преподавателем СШОР «Салют» 24 марта, сообщает Госинспекция по труду Нижегородской области.
Тренер пришел к заместителю директора организации. В это время другой заместитель вызвал его в коридор здания спортивной школы и стал избивать.
Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение. Ему был диагностирован перелом передней стенки верхне-челюстной пазухи слева и другие травмы, которые отнесены к тяжелой степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве.
«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.