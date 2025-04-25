В Омске школьник перевел мошенникам деньги, отложенные на юбилей матери

В Омске 13-летний школьник стал жертвой мошенников, которые убедили его перевести семейные деньги на «безопасный счёт». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По словам жителя Кировского округа, его сын получил звонок, якобы от завуча школы, который попросил продиктовать смс-код для проверки данных на портале «Госуслуги». Вскоре школьнику позвонил «представитель Центробанка», который сообщил, что его родители якобы пытаются перевести деньги на счета террористов. Для предотвращения обыска и конфискации наличных средств нужно было перевести деньги на «безопасный счёт».
Следуя указаниям мошенников, восьмиклассник снял 170 000 рублей, отложенные на юбилей матери, и отправил их через банкомат на указанный счёт. Родители узнали о произошедшем, когда пришли оплачивать банкет в кафе.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».