В Омске школьник перевел мошенникам деньги, отложенные на юбилей матери

По словам жителя Кировского округа, его сын получил звонок, якобы от завуча школы, который попросил продиктовать смс-код для проверки данных на портале «Госуслуги». Вскоре школьнику позвонил «представитель Центробанка», который сообщил, что его родители якобы пытаются перевести деньги на счета террористов. Для предотвращения обыска и конфискации наличных средств нужно было перевести деньги на «безопасный счёт».