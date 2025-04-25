В Перми девочка с ДЦП выпала из окна и погибла: что известно

По данным местных СМИ, трагедия случилась в жилом доме на улице Подлесная в микрорайоне Парковый. При этом у погибшей девочки якобы была первая группа инвалидности и диагноз ДЦП. По официальной версии СК, девочка скончалась на месте, однако пермские СМИ пишут, что после инцидента ребенок скончался в машине реанимации, когда его везли в больницу.