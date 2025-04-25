В Перми девочка с ДЦП выпала из окна и погибла: что известно

«По предварительным данным, утром 23 апреля девочка, находясь в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома, выглянув в окно, выпала из него. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи уже опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данным местных СМИ, трагедия случилась в жилом доме на улице Подлесная в микрорайоне Парковый. При этом у погибшей девочки якобы была первая группа инвалидности и диагноз ДЦП. По официальной версии СК, девочка скончалась на месте, однако пермские СМИ пишут, что после инцидента ребенок скончался в машине реанимации, когда его везли в больницу.
Сообщается, что в день трагедии девочка не пошла в школу, потому что плохо себя чувствовала. Мать обратила внимание на то, что в квартире стало слишком тихо, и забеспокоилась, а позже якобы нашла девочку лежащей на асфальте в крови.
Напомним, в конце марта в Перми трехлетний ребенок выпал из окна, оставшись без присмотра матери. Он залез на подоконник и выпал. После чего скончался от полученных повреждений. Следователи СК начали проверку.