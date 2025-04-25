Суд обязал выселить почти 50 кошек из квартиры в Челябинске

— После вступления решения суда в силу ситуацию возьмут на контроль приставы-исполнители, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале. — Сейчас открытым остаётся вопрос дальнейшей судьбы животных. Со своей стороны обратимся в различные приюты, возможно, они откликнутся и заберут кошек.
В прошлом году к Юлии Сударенко обратилась жительница Челябинска. Она рассказала, что её дочь злоупотребляет алкоголем, не занимается воспитанием сына-подростка и вдобавок ко всему поселила в квартире 46 кошек. Из-за этого пенсионерке пришлось вместе с внуком переехать к своей старшей сестре.
— Парень находился в стрессе, не посещал занятия в школе, поэтому, первым делом, мы оперативно оформили бабушке временную опеку над внуком, благодаря чему он вернулся в школу, — добавила омбудсмен.
На кошатницу жаловались и жители подъезда, поскольку невыносимый запах от животных распространялся с первого до последнего этажа.