Суд обязал выселить почти 50 кошек из квартиры в Челябинске

Советский районный суд обязал жительницу Челябинска выселить из квартиры около полусотни кошек, из-за которых от женщины съехали её мать и сын. Хвостатые не окажутся на улице, их планируют пристроить в приюты для животных. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.