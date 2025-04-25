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Volkswagen Polo влетел в самосвал в Кировском районе Самары утром 24 апреля

Авария произошла в четверг. Владельцу легковушки потребовалась помощь медиков.

Авария произошла в четверг. Владельцу легковушки потребовалась помощь медиков. Подробнее о ДТП рассказали представители областного ГУ МВД.

46-летняя женщина на Volkswagen Polo врезалась в самосвал FAW J6 без груза в Кировском районе города около спортшколы на 18-м километре Московского шоссе, 7. За рулем грузовика был 31-летний мужчина.

Водитель иномарки получила телесные повреждения. Врачи назначили амбулаторное лечение. Всего 24 апреля в регионе зафиксировали четыре ДТП с десятью пострадавшими и 371 нарушение ПДД.

Ранее писали, что в Самаре автолюбитель на внедорожнике FAW врезался в 28-летнего мотоциклиста.

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