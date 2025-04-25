Жительница Пермского края избила 17-летнюю девушку и сняла это на видео

В кадре видно, как оператор держит за волосы стоящую на коленях девушку и требует ответа, почему та якобы гуляла с её мужем. Она угрожает раздеть жертву или засунуть в мусорный контейнер, а затем за волосы вытаскивает её на улицу, бросает на землю и несколько раз пинает по голове. Всё это время девушка-подросток просит обидчицу прекратить и уверяет, что ничем с её мужем не занималась.