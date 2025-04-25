Жительница Пермского края избила 17-летнюю девушку и сняла это на видео

Полиция проверит информацию об избиении 17-летней девушки в селе Лобаново, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Видео издевательств появилось в соцсетях и телеграм-каналах 25 апреля. По словам автора постов, 24-летняя девушка избила 17-летнюю «из-за своего мужика, который гулял с малолетками». В другом телеграм-канале уточняется, что события происходят в лобановском общежитии.
В кадре видно, как оператор держит за волосы стоящую на коленях девушку и требует ответа, почему та якобы гуляла с её мужем. Она угрожает раздеть жертву или засунуть в мусорный контейнер, а затем за волосы вытаскивает её на улицу, бросает на землю и несколько раз пинает по голове. Всё это время девушка-подросток просит обидчицу прекратить и уверяет, что ничем с её мужем не занималась.
На улице происходящее замечает куривший на крыльце мужчина. Он пытается разнять девушек, упоминает, что они уже час не дают жильцам спать, и в конце концов даёт пострадавшей возможность встать с земли и уйти обратно в дом, пока её обидчица продолжает вести съёмку и выкрикивать угрозы.
В ГУ МВД по Пермскому краю perm.aif.ru сообщили, что в отдел МВД России «Пермский» не поступало заявлений об инциденте, однако в ходе мониторинга Сети сотрудники полиции обнаружили видео и начали проверку. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В марте внимание правоохранительных органов привлекло другое видео конфликта между девушками, но тогда обе участницы были несовершеннолетними. Подробнее об инциденте в посёлке Зюкайка и его последствиях — в материале сайта perm.aif.ru.