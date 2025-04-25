Девушка пострадала в ДТП с молодыми водителями в Самарской области 24 апреля

Авария произошла в четверг вечером в Чапаевске. Потребовалась госпитализация.
В региональном главке объяснили: 20-летний парень на «десятке» при обгоне на пересечении улиц Железнодорожной и Таганрогской врезался в «Калину» с водителем того же возраста. Далее влетел в столб.
В ДТП с двумя отечественными легковушками пострадала 19-летняя пассажирка первой. Ее отвезли в больницу. В тот же день в Самаре женщина на Volkswagen Polo столкнулась с самосвалом. Ей назначили амбулаторное лечение.
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