Саратовский олигарх Качуровский останется в СИЗО Волгограда

На судебном заседании, передает корреспондент информагентства, адвокаты просили изменить меру пресечения Качуровскому. Защитники предоставили выписки о заболеваниях доверителя, в том числе связанных с проблемами с сердцем, сосудами головного мозга и внутренних органов. Также предоставили договор найма квартиры, которую уже сняли для Качуровского в Котово, если ему изменят меру пресечения на домашний арест. Олигарх прописан в Саратове, а живёт на турбазе в Саратовской области.
Защита, обосновывая ходатайство об изменении меры пресечения на запрет заниматься определённой деятельностью, домашним арестом или залогом в 3 млн рублей, заявила об ухудшении здоровья Качуровского, так как у него повышенное давление. Сам же Качуровский утверждает, что из-за проблем со здоровьем ему трудно вникать в материалы дела. Также адвокат акцентировал внимание суда на то, что подзащитный руководит несколькими организациями, которые выполняют в том числе социальными функциями, например, по подготовке города к отопительному сезону.
Представитель прокуратуры попросил суд оставить решение центрального суда в силе, поскольку идёт сбор доказательств на стадии предварительного следствия. Суд первой инстанции дал мотивированную оценку, принимая решение о мере пресечения. Следователь на заседание не явился.
Напомним, Виктор Качуровский подозревается в коррупционных связях с заместителем главы администрации Котово Борисом Тареевым. По версии следствия, Качуровский дал взятку Тарееву в размере 300 тысяч рублей за то, что тот утвердил актуальную систему теплоснабжения, которая позволяла получать ООО «Энергосбыт», управляющему котельными Котово, получать сверх установленного тарифа компенсационные затраты.
Речь может идти о миллионах рублей. При этом Качуровский является одним из учредителей данной компании.
Как ранее сообщалось, Тареев давно сотрудничает с Качуровским. Чиновник ранее работал в структурах саратовского олигарха, уроженца Украины, в частности, возглавлял компании, управлявшие объектами ЖКХ в Котово и Урюпинске, которые затем успешно банкротились после накопления многомиллионных долгов перед ресурсоснабжающими организациями.