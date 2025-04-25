Саратовский олигарх Качуровский останется в СИЗО Волгограда

Защита, обосновывая ходатайство об изменении меры пресечения на запрет заниматься определённой деятельностью, домашним арестом или залогом в 3 млн рублей, заявила об ухудшении здоровья Качуровского, так как у него повышенное давление. Сам же Качуровский утверждает, что из-за проблем со здоровьем ему трудно вникать в материалы дела. Также адвокат акцентировал внимание суда на то, что подзащитный руководит несколькими организациями, которые выполняют в том числе социальными функциями, например, по подготовке города к отопительному сезону.