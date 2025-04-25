В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей

Как информирует ведомство, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале.
«(По словам заявительницы), в период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости “декларирования” денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.