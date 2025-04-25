В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости «декларирования» ее средств, отдала им деньги и драгоценные металлы на общую сумму почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.