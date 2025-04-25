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В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 19 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Пенсионерка из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, которую мошенники убедили в необходимости «декларирования» ее средств, отдала им деньги и драгоценные металлы на общую сумму почти 19 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 74-летняя жительница одного из домов на Крюковом канале.

«(По словам заявительницы), в период с 3 по 7 апреля ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости “декларирования” денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства и драгоценные металлы на общую сумму 18 909 188 рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.