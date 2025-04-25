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Подросток из башкирского села жестоко избил мальчика, и тот скончался, не приходя в сознание

В Башкирии подросток до смерти избил 15-летнего мальчика.
Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии завели уголовное дело против несовершеннолетнего. Его, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку.

Согласно версии следствия, 20 дней назад, в ночь на 5 апреля, 17-летний житель села Калтасы, будучи пьяным, во время ссоры несколько раз ударил по голове потерпевшего. В результате подросток получил тяжелую черепно-мозговую травму и спустя десять дней скончался в больнице, не приходя в сознание.

Несмотря на ходатайство следствия о заключении под стражу, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. В СК отмечают, что в настоящее время продолжается сбор доказательств.

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