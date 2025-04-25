Подросток из башкирского села жестоко избил мальчика, и тот скончался, не приходя в сознание

Согласно версии следствия, 20 дней назад, в ночь на 5 апреля, 17-летний житель села Калтасы, будучи пьяным, во время ссоры несколько раз ударил по голове потерпевшего. В результате подросток получил тяжелую черепно-мозговую травму и спустя десять дней скончался в больнице, не приходя в сознание.