В Минске рабочий получит срок, перенеся инструменты с одной стройки на другую

Бывший рабочий перенес инструменты с одной стройки на другую и может сесть в тюрьму, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились со стройплощадки в Первомайском районе Минска из-за пропажи инструментов на 2000 белорусских рублей. Оперативники выяснили, что инструменты украл 39-летний безработный гомельчанин.
Ранее фигурант работал на этой стройке и знал, где хранят инструменты. Поэтому после рабочего дня он пришел на стройку, взломал дверь бытовки и украл три гайковерта, перфоратор и заклепочник.
Задержали подозреваемого в квартире, где он жил и по договоренности с хозяевами проводил ремонт. Таким образом украденные инструменты были на другой стройке. После ремонта мужчина планировал сдать украденное в ломбард, но оперативники их изъяли и вернут владельцу.
Расследуется уголовное дело о краже. Раньше фигурант уже был судим за кражи.
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