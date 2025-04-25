В Минске рабочий получит срок, перенеся инструменты с одной стройки на другую

Задержали подозреваемого в квартире, где он жил и по договоренности с хозяевами проводил ремонт. Таким образом украденные инструменты были на другой стройке. После ремонта мужчина планировал сдать украденное в ломбард, но оперативники их изъяли и вернут владельцу.