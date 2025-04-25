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В Минске рабочий получит срок, перенеся инструменты с одной стройки на другую

В Минске рабочий пойдет под суд за то, что перенес инструменты с одной стройки на другую.

Источник: Комсомольская правда

Бывший рабочий перенес инструменты с одной стройки на другую и может сесть в тюрьму, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились со стройплощадки в Первомайском районе Минска из-за пропажи инструментов на 2000 белорусских рублей. Оперативники выяснили, что инструменты украл 39-летний безработный гомельчанин.

Ранее фигурант работал на этой стройке и знал, где хранят инструменты. Поэтому после рабочего дня он пришел на стройку, взломал дверь бытовки и украл три гайковерта, перфоратор и заклепочник.

Задержали подозреваемого в квартире, где он жил и по договоренности с хозяевами проводил ремонт. Таким образом украденные инструменты были на другой стройке. После ремонта мужчина планировал сдать украденное в ломбард, но оперативники их изъяли и вернут владельцу.

Расследуется уголовное дело о краже. Раньше фигурант уже был судим за кражи.

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