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Вертолет и взрывы напугали жителей ЗКО

В Сети появилось видео, снятое в Бокейординском районе ЗКО. На кадрах — столб дыма, предположительно, от взрыва, и вертолет. Видео прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/gazizaraimbeknews

Видео из села Хан Ордасы Бокейординского района опубликовал Telegram-канал Shyndyk.kz.

«По словам очевидцев, на этом месте военные якобы проводили взрывные работы», — говорится в посте.

Кадры прокомментировали в ДП ЗКО. В пресс-службе отметили, что видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе распространились в мессенджере WhatsApp вечером 24 апреля.

«Указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы», — заявили в ведомстве.