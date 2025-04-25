Вертолет и взрывы напугали жителей ЗКО

Видео из села Хан Ордасы Бокейординского района опубликовал Telegram-канал Shyndyk.kz.
«По словам очевидцев, на этом месте военные якобы проводили взрывные работы», — говорится в посте.
Кадры прокомментировали в ДП ЗКО. В пресс-службе отметили, что видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе распространились в мессенджере WhatsApp вечером 24 апреля.
«Указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы», — заявили в ведомстве.