Два человека пострадали в лобовой аварии на улице Берберовской в Ростове

В Ростове-на-Дону два человека пострадали после лобовой аварии на улице Берберовской, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП случилось поздно вечером 24 апреля. Предварительно, мужчина за рулем Lada Granta при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet Cruze.
— В результате 30-летний водитель отечественной легковушки и его 28-летний пассажир с травмами попали в больницу. Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донским автолюбителям напоминают: на дорогах следует быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.