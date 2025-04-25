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Два человека пострадали в лобовой аварии на улице Берберовской в Ростове

В Ростове столкнулись Lada Granta и Chevrolet Cruze, пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону два человека пострадали после лобовой аварии на улице Берберовской, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП случилось поздно вечером 24 апреля. Предварительно, мужчина за рулем Lada Granta при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet Cruze.

— В результате 30-летний водитель отечественной легковушки и его 28-летний пассажир с травмами попали в больницу. Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.

Донским автолюбителям напоминают: на дорогах следует быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.