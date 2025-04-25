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Прокуратура потребовала привести в порядок памятник в поселке под Самарой

На плачевное состояние объекта обратили внимание правоохранители Красноярского района губернии.

На плачевное состояние объекта обратили внимание правоохранители Красноярского района губернии.

В региональной прокуратуре уточнили: речь идет о памятнике «Воинам-освободителям» на площади Славы в поселке Новосемейкино под Самарой. Там заметили поврежденные плитку и бордюр.

«В целях устранения нарушений районный прокурор внес представление главе поселения. Фактическое устранение взято на контроль», — объяснили в ведомстве.

На днях сообщали, что в Самаре в 2025 году проведут капитальный ремонт Бункера Сталина за 5,8 млн рублей.

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