Прокуратура потребовала привести в порядок памятник в поселке под Самарой

На плачевное состояние объекта обратили внимание правоохранители Красноярского района губернии.
В региональной прокуратуре уточнили: речь идет о памятнике «Воинам-освободителям» на площади Славы в поселке Новосемейкино под Самарой. Там заметили поврежденные плитку и бордюр.
«В целях устранения нарушений районный прокурор внес представление главе поселения. Фактическое устранение взято на контроль», — объяснили в ведомстве.
На днях сообщали, что в Самаре в 2025 году проведут капитальный ремонт Бункера Сталина за 5,8 млн рублей.
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