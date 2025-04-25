В Омске опровергли фейк о смерти школьника от конфеты с наркотиками

В социальных сетях и школьных чатах Омска распространяется ложная информация о смерти четвероклассника, якобы отравившегося конфетой с наркотиками. Сообщается, что у якобы 10-летнего омского школьника сначала началась сильная рвота, потом его госпитализировали. И, якобы, в больнице ребенок скончался.