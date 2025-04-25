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В Омске опровергли фейк о смерти школьника от конфеты с наркотиками

Фейковое сообщение с молниеносной скоростью распространилось в родительских чатах.
Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях и школьных чатах Омска распространяется ложная информация о смерти четвероклассника, якобы отравившегося конфетой с наркотиками. Сообщается, что у якобы 10-летнего омского школьника сначала началась сильная рвота, потом его госпитализировали. И, якобы, в больнице ребенок скончался.

Управление Министерства внутренних дел по Омской области официально по запросу портала Om1 опровергло эту информацию, заявив, что подобных происшествий в регионе не зарегистрировано. Полиция призывает граждан проявлять критическое мышление и проверять достоверность подобных сообщений через официальные источники.

Ранее мы писали, что в Омской области судят пьяного лихача и вора.