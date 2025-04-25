Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IT-мошенники развели 25 пенсионеров и людей с ОВЗ из Самары

Городская прокуратура передала свыше 20 исков в суд на сумму в порядка 10 млн рублей.

Городская прокуратура передала свыше 20 исков в суд на сумму в порядка 10 млн рублей.

В ведомстве уточнили: жертвами IT-мошенников стали 25 самарцев.

«В защиту прав пенсионеров и инвалидов в 2025 году в суды направили 25 исков на сумму свыше 10 млн рублей. В настоящее время заявления приняты к производству», — добавили правоохранители.

Ранее «МК в Самаре» писал, что аферист в роли сотрудника Центробанка украл у 77-летней жительницы 63-го региона 237 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!