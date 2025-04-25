IT-мошенники развели 25 пенсионеров и людей с ОВЗ из Самары

Городская прокуратура передала свыше 20 исков в суд на сумму в порядка 10 млн рублей.
В ведомстве уточнили: жертвами IT-мошенников стали 25 самарцев.
«В защиту прав пенсионеров и инвалидов в 2025 году в суды направили 25 исков на сумму свыше 10 млн рублей. В настоящее время заявления приняты к производству», — добавили правоохранители.
Ранее «МК в Самаре» писал, что аферист в роли сотрудника Центробанка украл у 77-летней жительницы 63-го региона 237 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!