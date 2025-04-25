В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу после драки с поножовщиной

В Ростове-на-Дону произошла ночная драка с поножовщиной. В итоге один из участников конфликта попал в больницу с колото-резаной раной, а второй был задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Предварительно, ссору устроили двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося, а также мотивы конфликта, — прокомментировали в полиции.
Процессуальное решение примут после проверки. Напомним, ранее в соцсетях очевидцы рассказали, что драка произошла на улице Беляева.