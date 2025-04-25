Убийцу девятиклассника в Башкирии отправили под домашний арест

По информации Следкома по РБ, 5 апреля медики Калтасинской ЦРБ сообщили в правоохранительные органы о том, что к ним поступил с тяжелыми телесными травмами 15-летний мальчик. Подростка без сознания обнаружили на улице прохожие, которые вызвали скорую помощь. По факту избиения ребенка Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ было возбуждено уголовное дело.