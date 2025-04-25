Убийцу девятиклассника в Башкирии отправили под домашний арест. 17-летнему подростку из села Калтасы предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По информации Следкома по РБ, 5 апреля медики Калтасинской ЦРБ сообщили в правоохранительные органы о том, что к ним поступил с тяжелыми телесными травмами 15-летний мальчик. Подростка без сознания обнаружили на улице прохожие, которые вызвали скорую помощь. По факту избиения ребенка Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ было возбуждено уголовное дело.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Им оказался 17-летний житель села Калтасы. По версии следствия, фигурант в состоянии опьянения в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему несколько ударов руками по голове», — сообщили подробности в ведомстве.
Известно, что потерпевший получил черепно-мозговую травму. Спустя 10 дней подросток скончался в больнице, не приходя в сознание.
Отметим, что расследование продолжается. Следователи продолжают сбор доказательств по делу, они намерены переквалифицировать статью, учитывая более тяжкий состав преступления.