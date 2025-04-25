Микроавтобус сбил женщину и влетел в грузовик под Воронежем: трое погибли

Микроавтобус «Volkswagen Transporter» под управлением 54-летнего жителя Калужской области наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После этого автомобиль откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 36-летний мужчина.