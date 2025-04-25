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Микроавтобус сбил женщину и влетел в грузовик под Воронежем: трое погибли

ДТП произошло в Аннинском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

Три человека погибли в жутком ДТП на 377-м километре автодороги «Курск-Воронеж» в Аннинском районе. Авария произошла вечером четверга, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Микроавтобус «Volkswagen Transporter» под управлением 54-летнего жителя Калужской области наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После этого автомобиль откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Водитель микроавтобуса и пешеход, личность которой не установлена, скончались на месте аварии до приезда скорой. 67-летнего пассажира «Volkswagen Transporter» доставили в больницу, где впоследствии он умер.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.