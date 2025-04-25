В Борисове задержали вымогателя, требовавшего у иностранца $3000 за фрукты

В Борисове задержали вымогателя, выманившего деньги у торговца фруктами, рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
В милицию обратился иностранец, который хотел заработать на торговле фруктами перед Новым годом.
В декабре 2023-го мужчина приехал из одной из южных стран и стал продавать в Борисове вблизи старого стадиона мандарины, яблоки и хурму. На торговца фруктами обратил внимание борисовчанин, который принялся систематически отправлять жалобы в налоговую инспекцию на незаконную торговлю.
Заплатив несколько штрафов в налоговой, иностранец захотел выяснить, кто его невзлюбил. В итоге он вышел на 44-летнего борисовчанина, а тот сказал, что ему следует заплатить отступные за «разрешение» на торговлю.
Сумма, которую «рэкетир» озвучил торговцу составила 3000 долларов. Фигурант сказал, что эти деньги он передаст в исполком и милицию. Хотя на самом деле у него никаких связей в органах власти не было.
Иностранец понял, что стал жертвой мошенника и пошел в милицию, где предоставил диктофонную запись разговора с вымогателем. В итоге 27 июня 2024-го при передаче 10 тысяч белорусских рублей злоумышленник был задержан с поличным.
На допросе обвиняемый признался, что хотел обмануть иностранца и завладеть его деньгами. Борисовчанина будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки (ч.3 ст. 209, ч.5 ст. 16, ч.2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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