Суд в Самаре наказал владельца коровы, которую сбила машина

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о сбитой корове. Несчастное животное попало под машину. Суд первой инстанции постановил, что владелец коровы оставил ее без присмотра. В результате животное ночью оказалось на дороге, где его и сбили. Виновным признали и водителя, который не выбрал безопасную скорость.
— Судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения апелляционной жалобы была назначена автотехническая экспертиза, —прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.
Эксперт установил, что у водителя не было возможности остановиться, так как корову он увидел за несколько метров. Так что виновником ДТП признали хозяина коровы. С него взыскали ущерб за поврежденный автомобиль.