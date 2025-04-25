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Суд в Самаре наказал владельца коровы, которую сбила машина

Самарский областной суд рассмотрел дело о сбитой корове.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о сбитой корове. Несчастное животное попало под машину. Суд первой инстанции постановил, что владелец коровы оставил ее без присмотра. В результате животное ночью оказалось на дороге, где его и сбили. Виновным признали и водителя, который не выбрал безопасную скорость.

— Судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения апелляционной жалобы была назначена автотехническая экспертиза, —прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

Эксперт установил, что у водителя не было возможности остановиться, так как корову он увидел за несколько метров. Так что виновником ДТП признали хозяина коровы. С него взыскали ущерб за поврежденный автомобиль.