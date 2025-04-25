Суд в Самаре наказал владельца коровы, которую сбила машина

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о сбитой корове. Несчастное животное попало под машину. Суд первой инстанции постановил, что владелец коровы оставил ее без присмотра. В результате животное ночью оказалось на дороге, где его и сбили. Виновным признали и водителя, который не выбрал безопасную скорость.