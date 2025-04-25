Суд в Самаре вынес приговор юристу, задержанному ФСБ за мошенничество

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор юристу и его предполагаемому сообщнику, которых обвиняли в мошенничестве и покушении на мошенничество.
Известно, что адвокат представлял интересны компании, которая занимается строительством промышленных и гражданских объектов. Силовики задержали его, когда он планировал передать крупную сумму денег неустановленным сотрудникам ФСБ и ГРУ. Позже выяснилось, что юрист соврал и вообще не собирался никому отдавать «взятку». Тогда его обвинили в мошенничестве.
Позже адвокат написал явку с повинной, в которой поведал об еще одном подобном случае. Он рассказал, что якобы получил от своей фирмы 12 млн рублей для передачи в ФНС. По его словам цель была — договориться с помощью взятки о снижении суммы налогов. Вот только и здесь его слова не подтвердились. В компании заявили, что дали деньги юристу для уплаты налогов, а в ФНС — что не брали никакие взятки.
Суд приговорил адвоката к шести годам колонии, а его предполагаемого помощника — к четырем годам. Как пишет Волга Ньюс, сторона защиты намерена обжаловать это решение.