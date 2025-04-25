Суд в Самаре вынес приговор юристу, задержанному ФСБ за мошенничество

Позже адвокат написал явку с повинной, в которой поведал об еще одном подобном случае. Он рассказал, что якобы получил от своей фирмы 12 млн рублей для передачи в ФНС. По его словам цель была — договориться с помощью взятки о снижении суммы налогов. Вот только и здесь его слова не подтвердились. В компании заявили, что дали деньги юристу для уплаты налогов, а в ФНС — что не брали никакие взятки.