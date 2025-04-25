Приговор экс-начальнику угрозыска Анапы оставили без изменений

Сергей Зиринов, как утверждалось в СМИ, оказывал существенное влияние на местную власть и деловые круги курортного города. Осужденному инкриминировались участие в бандитизме, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Как установлено судом, в период с 1999 по 2004 год осужденный Нехаенко, занимая должность в угрозыске, обеспечивал преступной группе информацию о потенциальных жертвах, участвовал в планировании нападений и помогал уклоняться от преследования участникам банды. Среди наиболее резонансных эпизодов дела — убийство в 2004 году предпринимателя Салмана Набиева, а также покушение на заместителя атамана казачьего общества Николая Нестеренко, в результате которого был убит водитель чиновника.