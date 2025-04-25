По делу о подкупе задержан директор новосибирской теплоснабжающей организации

По данным органов госбезопасности, фигурант дела при реализации нацпроекта «Экология» получил более 700 тыс. руб. от директора одной из местных организаций. За эту сумму, считают правоохранители, он подписал фиктивные договора на оказание услуг по хранению и утилизации твердых бытовых отходов.