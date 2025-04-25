Криминальная разборка узбекистанцев в Дубае: МИД Узбекистана прокомментировал громкий инцидент

В соцсетях также пишут, что узбекские преступные группировки активизировались в Дубае после рейдов правоохранителей, прошедших в Ташкенте и регионах страны в конце 2023 года. Тогда многие молодые люди с криминальным прошлым, опасаясь задержаний, выехали в Турцию и ОАЭ. Там они начали активно заниматься налаживанием криминального бизнеса: похищением людей, вымогательством денег у соотечественников, связанных с контрабандой.