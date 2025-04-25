Криминальная разборка узбекистанцев в Дубае: МИД Узбекистана прокомментировал громкий инцидент

По сообщениям, в ходе конфликта погиб один из криминальных авторитетов по прозвищу «Музаффар Чёрный», а другой — Фахриддин — получил множественные ножевые ранения и впал в кому.
После инцидента правоохранительные органы Дубая задержали, по данным очевидцев, до 40 граждан Узбекистана. На фоне этих событий в соцсетях стали появляться жалобы от узбекистанцев, которых разворачивали прямо в аэропорту по прибытии в Дубай и отправляли обратно на родину.
В соцсетях также пишут, что узбекские преступные группировки активизировались в Дубае после рейдов правоохранителей, прошедших в Ташкенте и регионах страны в конце 2023 года. Тогда многие молодые люди с криминальным прошлым, опасаясь задержаний, выехали в Турцию и ОАЭ. Там они начали активно заниматься налаживанием криминального бизнеса: похищением людей, вымогательством денег у соотечественников, связанных с контрабандой.
Сегодня на ситуацию официально отреагировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.
Как сообщается, узбекские дипломаты провели встречу с руководством Управления уголовного розыска полиции Дубая с целью выяснения деталей инцидента. По словам правоохранителей, расследование по инциденту продолжается, на данный момент задержаны 15 граждан Узбекистана. Остальные, вероятно, были депортированы или отпущены после допросов.
В полиции Дубая выразили обеспокоенность тем, что участившиеся случаи правонарушений со стороны узбекистанцев могут повлиять на безвизовый режим, действующий между Узбекистаном и ОАЭ.
МИД Узбекистана подчеркнул, что находится в постоянном контакте с местными органами, и призвал всех граждан страны за рубежом воздерживаться от действий, порочащих честь, достоинство и имидж Узбекистана.