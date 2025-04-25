Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криминальная разборка узбекистанцев в Дубае: МИД Узбекистана прокомментировал громкий инцидент

Vaib.uz (Узбекистан. 25 апреля). На днях в социальных сетях появилась шокирующая информация: в Дубае произошла массовая разборка между двумя преступными группировками, в состав которых входили граждане Узбекистана.

Источник: Vaib.Uz

По сообщениям, в ходе конфликта погиб один из криминальных авторитетов по прозвищу «Музаффар Чёрный», а другой — Фахриддин — получил множественные ножевые ранения и впал в кому.

После инцидента правоохранительные органы Дубая задержали, по данным очевидцев, до 40 граждан Узбекистана. На фоне этих событий в соцсетях стали появляться жалобы от узбекистанцев, которых разворачивали прямо в аэропорту по прибытии в Дубай и отправляли обратно на родину.

В соцсетях также пишут, что узбекские преступные группировки активизировались в Дубае после рейдов правоохранителей, прошедших в Ташкенте и регионах страны в конце 2023 года. Тогда многие молодые люди с криминальным прошлым, опасаясь задержаний, выехали в Турцию и ОАЭ. Там они начали активно заниматься налаживанием криминального бизнеса: похищением людей, вымогательством денег у соотечественников, связанных с контрабандой.

Сегодня на ситуацию официально отреагировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Как сообщается, узбекские дипломаты провели встречу с руководством Управления уголовного розыска полиции Дубая с целью выяснения деталей инцидента. По словам правоохранителей, расследование по инциденту продолжается, на данный момент задержаны 15 граждан Узбекистана. Остальные, вероятно, были депортированы или отпущены после допросов.

В полиции Дубая выразили обеспокоенность тем, что участившиеся случаи правонарушений со стороны узбекистанцев могут повлиять на безвизовый режим, действующий между Узбекистаном и ОАЭ.

МИД Узбекистана подчеркнул, что находится в постоянном контакте с местными органами, и призвал всех граждан страны за рубежом воздерживаться от действий, порочащих честь, достоинство и имидж Узбекистана.