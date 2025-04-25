В Молдове оправдали женщину, которая 14 лет ни за что отсидела в тюрьме: Её приговорили за убийство 10-месячного ребёнка и только сейчас нашли виновного — беспрецедентный случай

Прокуратура Республики Молдова сообщила о передаче в суд уголовного дела об убийстве 10-месячного ребёнка, совершённого в феврале 2010 года в Теленештском районе.
Это дело стало беспрецедентным случаем в новейшей истории молдавской юстиции: в 2011 году за это преступление была осуждена мать ребёнка, но теперь доказано, что она не виновна.
В 2024 году, после появления новых доказательств, суд вынес решение об оправдании женщины, признав, что преступление было совершено другим лицом.
14 лет женщина отсидела ни за что…