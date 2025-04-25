В Прикамье бухгалтер 10 лет похищала деньги компании, обслуживающей дома

Всё это время женщина, которая также была кассиром предприятия, включала в авансовые отчёты товарные и кассовые чеки, ранее уже учтённые. Благодаря документам на расходные материалы она присвоила порядка миллиона рублей. Когда в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата», она призналась в своих преступлениях. Обвиняемую поместили под подписку о невыезде с условием надлежащего поведения. В апреле 2025 года расследование было завершено, а материалы направлены в суд.