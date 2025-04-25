В Прикамье бухгалтер 10 лет похищала деньги компании, обслуживающей дома

Бухгалтер компании, обслуживающей многоквартирные дома, на протяжении 10 лет похищала деньги у начальства в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МВД.
Преступную деятельность женщины обнаружили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. Совместно с коллегами из МВД России по Краснокамскому округу полицейские выяснили, что бухгалтер одной из обслуживающих организаций 10 лет присваивала себе деньги компании.
Всё это время женщина, которая также была кассиром предприятия, включала в авансовые отчёты товарные и кассовые чеки, ранее уже учтённые. Благодаря документам на расходные материалы она присвоила порядка миллиона рублей. Когда в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата», она призналась в своих преступлениях. Обвиняемую поместили под подписку о невыезде с условием надлежащего поведения. В апреле 2025 года расследование было завершено, а материалы направлены в суд.