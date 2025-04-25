Шесть белорусских студентов хотели купить курсовые, но оказались в милиции

В Бобруйске милиция разбиралась в деле о «купленных курсовых». Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Так, шесть бобруйских студентов обратились в милицию, заявив о мошенничестве. Молодые люди хотели купить курсовые работы и нашли объявление на одной из торговых площадок. За помощь в выполнении курсовых работ студенты перевели предоплату — 1135 белорусских рублей, но работ не дождались и пошли в милицию.
Выяснились, что предложил сделать курсовые работы 43-летний местный житель. При этом мужчина даже и не собирался написать кому-то курсовую работу, а деньги тратил на алкоголь. Фигуранта будут судить за мошенничество.
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