Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть белорусских студентов хотели купить курсовые, но оказались в милиции

В Бобруйске студенты хотели купить курсовые, но пошли в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске милиция разбиралась в деле о «купленных курсовых». Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Так, шесть бобруйских студентов обратились в милицию, заявив о мошенничестве. Молодые люди хотели купить курсовые работы и нашли объявление на одной из торговых площадок. За помощь в выполнении курсовых работ студенты перевели предоплату — 1135 белорусских рублей, но работ не дождались и пошли в милицию.

Выяснились, что предложил сделать курсовые работы 43-летний местный житель. При этом мужчина даже и не собирался написать кому-то курсовую работу, а деньги тратил на алкоголь. Фигуранта будут судить за мошенничество.

Также в Борисове задержали вымогателя, требовавшего у иностранца $3000 за фрукты.

Еще в Минске рабочий получит срок, перенеся инструменты с одной стройки на другую.

Между тем новое мошенничество с записью на прием набирает обороты в Беларуси: «Вы записаны».