Шесть белорусских студентов хотели купить курсовые, но оказались в милиции

Так, шесть бобруйских студентов обратились в милицию, заявив о мошенничестве. Молодые люди хотели купить курсовые работы и нашли объявление на одной из торговых площадок. За помощь в выполнении курсовых работ студенты перевели предоплату — 1135 белорусских рублей, но работ не дождались и пошли в милицию.