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Поезд «Ласточка» сбил девушку в наушниках на вокзале в Орше

В милиции отметили, что пострадавшей повезло — она отделалась только ушибами, хотя могла получить куда более серьезные травмы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Девушка попала под поезд «Ласточка» на переходе железнодорожного вокзала в Орше, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По данным управления, 23-летняя жительница Сенненского района приехала на вокзал станции «Орша-Центральная» на электричке и пересекала пути по пешеходному настилу.

«Девушка слушала музыку в наушниках и, не убедившись в безопасности перехода железнодорожных путей, вышла на настил прямо перед прибывающим поездом», — сказали в УВД.

Там также отметили, что гражданке повезло — после удара она получила только ушибы.

В УВД при этом рассказали, что аналогичное происшествие, которое произошло несколько лет назад на этой же станции, для еще одной девушки закончилось полной ампутацией ноги.

Правоохранители напомнили о неукоснительном соблюдении правил безопасности на железной дороге: при приближении состава нельзя стоять близко к краю платформы, а при переходе через пути необходимо снять наушники и капюшон.