Под Красноярском мальчик в шутку спалил дом

В ведомстве уточнили, что пожар произошел из-за сухой травы, куда кинул спичку подросток, а потом уехал на велосипеде. Школьника разыскали в короткое время, и с ним уже поговорили инспекторы по делам несовершеннолетних. По словам мальчика, он не подумал, что пламя может перекинуться на прилегающие строения, но данные о ЧП передадут в пожарный надзор. Кроме того, действия поджигателя рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и, вероятно, его поставят на учет.