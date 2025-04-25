Под Красноярском мальчик в шутку спалил дом

«В дежурную часть поступило сообщение о возгорании дома по улице 2-я Береговая. Во время пожара никто не пострадал, но огонь сильно повредил дом», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел из-за сухой травы, куда кинул спичку подросток, а потом уехал на велосипеде. Школьника разыскали в короткое время, и с ним уже поговорили инспекторы по делам несовершеннолетних. По словам мальчика, он не подумал, что пламя может перекинуться на прилегающие строения, но данные о ЧП передадут в пожарный надзор. Кроме того, действия поджигателя рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и, вероятно, его поставят на учет.
Напомним, что аналогичная история произошла в Новосибирске. Там подросток поджог дом сибиряка, погибли домашние животные, а семья осталась без крова и имущества. Старший сын главы семейства с друзьями в гараже ремонтировал мопеды, во время переливания бензина на полу образовалась лужа, к которой подошел 15-летний сосед и поджег ее.