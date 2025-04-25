В Молодечно три человека попали в больницу из-за резко затормозившего автобуса

Сказано, что водитель применил экстренное торможение. Из-за это три пассажирки автобуса — 68, 64, 68 лет, — упали. Все они являются жительницами Молодечно. Говорится, что 68-летняя женщина попала с травмами в больницу. Еще двум пассажиркам была оказана медицинская помощь, их отпустили домой.