В Молодечно три человека попали в больницу из-за резко затормозившего автобуса. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Сообщается, что в четверг, 24 апреля, примерно в 11.03 в Молодечно 57-летний местный житель, находясь за рулем пассажирского автобуса «МАЗ», ехал по улице Виленской в сторону Минска. Водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автобуса.
Сказано, что водитель применил экстренное торможение. Из-за это три пассажирки автобуса — 68, 64, 68 лет, — упали. Все они являются жительницами Молодечно. Говорится, что 68-летняя женщина попала с травмами в больницу. Еще двум пассажиркам была оказана медицинская помощь, их отпустили домой.
Три человека попали в больницу из-за резкого торможения пассажирского автобуса в Молодечно. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
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