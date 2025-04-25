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В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали два человека

Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом.

Источник: Пресс-служба МВД Крыма

В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали два человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По предварительным данным, 25 апреля в 5:40 на автодороге «граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта» возле села Перевальное водитель «ВАЗ — 2121» двигался в сторону Алушты. Поворачивая налево с крайней правой полосы на нерегулируемом перекрестке, он не уступил дорогу автобусу «Serra», который двигался прямо в левой полосе.

В результате столкновения пострадали и были госпитализированы виновник ДТП и его пассажир. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Севастополе водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло 23 апреля около 8 часов утра на проспекте Генерала Острякова.

Мы писали, в Севастополе машина наехала на 11-летнего велосипедиста. По предварительной информации, авария случилась 17 апреля в 13:05 на ул. Шелкунова. В это время 77-летний водитель, управлявший автомобилем марки Volkswagen, сбил 11-летнего школьника, который на велосипеде выехал на проезжую часть из-за припаркованной машины.