В Симферополе в ДТП с автобусом пострадали два человека

Мы писали, в Севастополе машина наехала на 11-летнего велосипедиста. По предварительной информации, авария случилась 17 апреля в 13:05 на ул. Шелкунова. В это время 77-летний водитель, управлявший автомобилем марки Volkswagen, сбил 11-летнего школьника, который на велосипеде выехал на проезжую часть из-за припаркованной машины.