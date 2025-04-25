Калининградца будут судить за серию заказных убийств, совершенных с 2002 по 2011 год

Калининградца будут судить за серию заказных убийств, которые он совершил в период с 2002 по 2011 годы. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба областного СК.
62-летний мужчина проходит сразу по нескольким статьям УК. Он по заказу убил предпринимателей, тренера по боксу и лиц, связанных с автоугонами, совершил разбойное нападение с убийством четырех человек, покушение на убийство предпринимателя, убийство неустановленного пока мужчины в лесу, убийство риелтора.
По данным следствия, за свою работу киллер получал по 10 тыс. долларов.
Долгое время преступления оставались нераскрытыми, но работа продолжалась и в итоге фигуранта установили. Позади экспертизы и допросы, а также признание в совершении расправ.
Интересно, что во время одной перестрелки киллера ранили — пуля до сих пор находится в теле. Это стало одним из доказательств.
Впереди суд.