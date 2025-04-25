Калининградца будут судить за серию заказных убийств, совершенных с 2002 по 2011 год

62-летний мужчина проходит сразу по нескольким статьям УК. Он по заказу убил предпринимателей, тренера по боксу и лиц, связанных с автоугонами, совершил разбойное нападение с убийством четырех человек, покушение на убийство предпринимателя, убийство неустановленного пока мужчины в лесу, убийство риелтора.