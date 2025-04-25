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Экс-бухгалтеры больницы отправятся в колонию за хищение 30 млн рублей

Суд заменил условный срок на реальный — колонию общего режима.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд Башкирии отменил условный срок для двух бывших бухгалтеров Бурзянской ЦРБ, похитивших более 30 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Бывшие главный бухгалтер и бухгалтер больницы в течение нескольких лет фальсифицировали документы, присваивая деньги медучреждения.

Белорецкий суд первоначально назначил им 4 года и 4,5 года условно с испытательным сроком, однако прокуратура Бурзянского района обжаловала приговор, требуя реального наказания.

Верховный суд РБ согласился с доводами прокуроров и заменил условный срок на реальный — колонию общего режима. Для одной из осужденных исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.

Дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц).