При взрыве в Балашихе погиб генерал Ярослав Москалик

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — сказала она.