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При взрыве в Балашихе погиб генерал Ярослав Москалик

СК подтвердил, что в машине взорвалось взрывное устройство с поражающими элементами.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Погибшим при взрыве автомобиля в Балашихе оказался заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — сказала она.