Отменили «условку»: бывшие бухгалтеры Бурзянской ЦРБ отправятся в колонию за мошенничество

Суд первой инстанции изначально назначил виновным 4 и 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждой. Однако прокуроры настояло на ужесточении наказания, указав, что преступление было совершено с использованием служебного положения и причинило значительный ущерб медицинскому учреждению.