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Отменили «условку»: бывшие бухгалтеры Бурзянской ЦРБ отправятся в колонию за мошенничество

В Башкирии экс-бухгалтеры ЦРБ получили срок в колонии за хищение 30 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил условное наказание для двух бывших бухгалтеров Бурзянской центральной районной больницы, похитивших более 30 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Суд первой инстанции изначально назначил виновным 4 и 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждой. Однако прокуроры настояло на ужесточении наказания, указав, что преступление было совершено с использованием служебного положения и причинило значительный ущерб медицинскому учреждению.

По версии следствия, бывшие главный бухгалтер и бухгалтер больницы в течение нескольких лет систематически фальсифицировали финансовые документы. В результате их действий медорганизации был причинен ущерб в особо крупном размере.

Верховный суд согласился с доводами прокурора и постановил отправить осужденных в колонию общего режима. При этом для одной из фигуранток исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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