В Минске автомобиль при перестроении столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

По предварительной информации, сегодня около 8.10 63-летний водитель автомобиля Skoda ехал по ул. Промышленной и вблизи дома № 4/2 при перестроении не убедился в безопасности совершаемого маневра. В результате он совершил столкновение с двигавшимся попутно мотоциклом Suzuki и, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение. 31-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.