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В Минске автомобиль при перестроении столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при перестроении автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.10 63-летний водитель автомобиля Skoda ехал по ул. Промышленной и вблизи дома № 4/2 при перестроении не убедился в безопасности совершаемого маневра. В результате он совершил столкновение с двигавшимся попутно мотоциклом Suzuki и, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение. 31-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности совершаемого маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения.