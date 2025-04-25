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Два человека погибли на трассе в Башкирии в аварии с грузовиком

В лобовой аварии КамАЗа и «Нивы» в Башкирии погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизни двоих человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

По имеющейся информации, на втором километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись «Шевроле Нива» и КаМАЗ. В результате удара водитель и пассажир отечественного внедорожника погибли на месте.

На месте сейчас работают полицейские, следователи, а также МЧС. ГАИ Башкирии намерена установить причины и обстоятельства трагедии.

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