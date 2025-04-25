В Башкирии в ДТП с «КамАЗом» погибли два человека

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с двумя погибшими в Уфимском районе. По предварительным данным, днем 25 апреля на 2 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк зарегистрировано столкновение «Шевроле Нивы» и «КамАЗа». В ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия.