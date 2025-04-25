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В Башкирии в ДТП с «КамАЗом» погибли два человека

В Башкирии в ДТП с КамАЗом погибли два человека.

Источник: ГАИ РБ

Сотрудники госавтоинспекции работают на месте ДТП с двумя погибшими в Уфимском районе. По предварительным данным, днем 25 апреля на 2 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк зарегистрировано столкновение «Шевроле Нивы» и «КамАЗа». В ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство управления госавтоинспекции. На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ.