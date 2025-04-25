Жительница Челябинска, упавшая в открытый колодец с кипятком, отсудила 1 млн

Решение по гражданскому делу принял Советский районный суд.
Все произошло в августе 2024 года. Горожанка после окончания рабочей смены вечером возвращалась домой. Проходя между домами по улице 250-летия Челябинска, упала в открытый колодец с горячей водой, откуда смогла выбраться благодаря помощи прохожих, услышавших ее крики о помощи.
После женщину госпитализировали, прооперировали и провели пересадку тканей. Она получила термические ожоги туловища и нижних конечностей 2 и 3 степени, площадь поражения составила 30% поверхности тела, что является тяжким вредом здоровью.
Отмечается, что до настоящего момента пострадавшая не восстановилась. Представитель ответчика — МУП «ЧКТС» — исковые требования не признал.
«Решением Советского районного суда от 25 апреля 2025 года с МУП “ЧКТС” в пользу жительницы Челябинска взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей, расходы на лечение в размере 8 тыс. 960 рублей 56 копеек», — прокомментировали в пресс-службе.
Решение суда в законную силу не вступило.