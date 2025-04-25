Жительница Челябинска, упавшая в открытый колодец с кипятком, отсудила 1 млн

Все произошло в августе 2024 года. Горожанка после окончания рабочей смены вечером возвращалась домой. Проходя между домами по улице 250-летия Челябинска, упала в открытый колодец с горячей водой, откуда смогла выбраться благодаря помощи прохожих, услышавших ее крики о помощи.