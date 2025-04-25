Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о гибели замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Москалика

Автомобиль взорвался в Балашихе. Погиб один человек. Им оказался замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Александра Зубенко/ТАСС

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства взрыва

В Балашихе возле дома 2 по бульвару Нестерова взорвался автомобиль.

Погиб один человек.

Им оказался замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сообщили в СК.

Расследование

Взрыв в Балашихе, при котором погиб генерал Москалик, ведомство квалифицировало как убийство, возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выехали следователи СК, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.

По данным СК, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

По данным оперативных служб, его мощность составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, фрагменты СВУ направят на экспертизу.

Взрывотехники работают на месте подрыва автомобиля.

О Ярославе Москалике

Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Ему было 59 лет.

Был представителем Минобороны в различных переговорных процессах.