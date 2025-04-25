Что известно о гибели замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Москалика

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства взрыва
В Балашихе возле дома 2 по бульвару Нестерова взорвался автомобиль.
Погиб один человек.
Им оказался замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сообщили в СК.
Расследование
Взрыв в Балашихе, при котором погиб генерал Москалик, ведомство квалифицировало как убийство, возбуждено уголовное дело.
На место происшествия выехали следователи СК, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.
По данным СК, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
По данным оперативных служб, его мощность составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, фрагменты СВУ направят на экспертизу.
Взрывотехники работают на месте подрыва автомобиля.
О Ярославе Москалике
Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
Ему было 59 лет.
Был представителем Минобороны в различных переговорных процессах.