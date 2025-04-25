Air Astana подтвердила обнаружение трещины на фюзеляже самолета

«Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления легкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полетов и могло возникнуть в процессе эксплуатации. Air Astana строго соблюдает установленную программу технических осмотров и выполняет все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолета, обеспечивая сохранение летной годности и безопасность эксплуатации. В данный момент повреждение устранено, и самолет возвращен в эксплуатацию», — сообщает пресс-служба авиакомпании в пятницу.