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Air Astana подтвердила обнаружение трещины на фюзеляже самолета

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Авиакомпания Air Astana подтвердила обнаружение трещины на фюзеляже самолета, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления легкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полетов и могло возникнуть в процессе эксплуатации. Air Astana строго соблюдает установленную программу технических осмотров и выполняет все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолета, обеспечивая сохранение летной годности и безопасность эксплуатации. В данный момент повреждение устранено, и самолет возвращен в эксплуатацию», — сообщает пресс-служба авиакомпании в пятницу.

Air Astana «настоятельно» рекомендовала «воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности».

Отметим, что обнаружение трещины редакции КазТАГ подтвердили ранее в генеральной прокуратуре. В частности, КазТАГ просил прокомментировать информацию о трещине в случае ее подтверждения, и надзорный орган в ответ на запрос действительно прокомментировал.