В Волгограде задержаны организаторы кастинга сериала «Два холма»

Напомним, что пристроить доверчивых волгоградцев молодые аферистки обещали в сериал «Два холма». Офис они арендовали в Центральном районе Волгограда на ул. Ленина, 12. Корреспонденты ИА «Высота 102» в сентябре 2024 года даже побывали там и пообщались с одной из сотрудниц. Дама с ярко накрашенным ртом и в солнечных очках уверяла, что они работают легально — по договорам.