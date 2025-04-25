Мотоциклист погиб в Челябинской области, перевернувшись на полевой дороге

Все произошло в Каслинском районе в ночь на 25 апреля. На полевой дороге от села Ларино в направлении села Подкорытово, по предварительным данным, 33-летний мужчина на мотоцикле «Урал», не справившись с управлением, допустил его опрокидывание.
Он получил сочетанные травмы, был госпитализирован в больницу Кыштыма.
«Позже от полученных травм он скончался», — уточнили в полиции. Там также добавили, что погибший никогда не получал водительское удостоверение.
Госавтоинспекцией по данному факту проводится проверка.